Volkswagen chiude la fabbrica di Dresda. Le "elettriche" non vendono

A partire da martedí Volkswagen interromperà la produzione di veicoli nella fabbrica di Dresda, segnando la prima chiusura della produzione in Germania in 88 anni di storia. A ricordarlo è il quotidiano britannico The Financial Times, che sottolinea come lo stop della linea di produzione dello stabilimento avvenga in un momento in cui il più grande produttore automobilistico europeo è sotto pressione a causa della debolezza delle vendite e della domanda cinese in Europa, nonché dei dazi Usa che pesano sulle vendite in America. Il colosso tedesco prevede di investire circa 160 miliardi di euro nei prossimi cinque anni. Il budget a rotazione, aggiornato

annualmente, è stato ridotto negli ultimi anni. Per il periodo che va dal 2023 al 2027, la cifra equivalente era di 180 miliardi. Il Cfo Arno Antlitz ha ipotizzato a ottobre che il flusso di cassa netto per il 2025, precedentemente previsto vicino allo zero, potrebbe essere leggermente positivo. Tuttavia, gli analisti hanno affermato che la casa automobilistica continuerà a subire ulteriori pressioni.

"C'è sicuramente pressione sul flusso di cassa per il 2026", ha osservato Stephen Reitman, analista di Bernstein. E ha spiegato che il gruppo automobilistico sta cercando modi per ridurre la spesa e aumentare i profitti operativi. Volkswagen sta affrontando sfide "diffuse", con la prevista maggiore durata dei motori a combustibili fossili che richiede nuovi investimenti, ha affermato ancora Reitman. "Bisogna considerare le nuove generazioni di tecnologie a benzina", ha aggiunto. Moritz Kronenberger, gestore del portafoglio di Union Investment, ha sottolineato da parte sua che alcuni progetti avrebbero dovuto essere eliminati dai piani di spesa di Volkswagen. Affinché il gigante di Wolfsburg raggiunga gli obiettivi di investimento, "altre idee e progetti devono essere rimossi dal piano", ha affermato.

Il sito di Dresda ha prodotto meno di 200 mila veicoli dall'inizio della produzione nel 2002, ovvero meno della metà della produzione annua dello stabilimento centrale VW di Wolfsburg. La nuova mossa rappresenta un piccolo passo avanti per Volkswagen nei suoi piani di riduzione della capacità produttiva in Germania. I cambiamenti fanno parte di un accordo stipulato con i sindacati lo scorso anno, che porterà anche al taglio di 35.000 posti di lavoro in Germania. Il responsabile del marchio VW, Thomas Schafer, ha dichiarato questo mese che la decisione di chiudere la produzione non è stata presa "alla leggera", ma che "dà una prospettiva economica era essenziale". Lo stabilimento era stato concepito come vetrina per le capacità ingegneristiche di Volkswagen e inizialmente era stato incaricato dell'assemblaggio della VW Phaeton di fascia alta. Dopo la cessazione della produzione della Phaeton nel 2016, il sito di Dresda è diventato un simbolo degli sforzi di elettrificazione di Volkswagen, con la recente produzione della ID.3 a batteria. Il sito sarà affittato all'Università Tecnica di Dresda per istituire un campus di ricerca per lo sviluppo di intelligenza artificiale, robotica e chip. Volkswagen, insieme all'ateneo si è impegnata a investire 50 milioni di euro nel progetto per i prossimi sette anni. Il colosso automobilistico ha dichiarato che continuerà a utilizzare la struttura per consegnare le auto ai clienti e come attrazione turistica.