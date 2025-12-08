Roma fa volare il Lazio, seconda economia d'Italia. Angelilli (FdI): "Il Pil sfiora i 250 miliardi di euro"

Foto: Novarm

'Roma nel Lazio non è limite ma una forza che trascina tutta la Regione. Il Lazio è la seconda economia italiana con un pil intorno 250 miliardi di euro e circa il 75% è generato da Roma e provincia. Va bene così? No, non ci possiamo accontentare Ci siamo dati l'obiettivo, e abbiamo fatto passi da gigante, per pensare a una regione non solo romanocentrica ma per una regione coesa, determinata a non lasciare indietro nessuno''. Lo ha detto la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli ad Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia. Sulla nuova programmazione europea, ''le province dovranno essere protagoniste, si tratta di uno stanziamento senza precedenti, duemila miliardi di euro, 400 miliardi per la competitività e più di 100 per le reti". Il prossimo anno le province del Lazio "devono essere protagoniste nei tavoli negoziali a Bruxelles".

Quasi 9 milioni di contributi a fondo perduto e misure dedicate al credito, con una riserva specifica per le imprese della moda. Questo il contenuto del nuovo piano regionale a sostegno delle imprese artigiane del Lazio, presentato oggi dalla vicepresidente della Regione e assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli. Nel Lazio le imprese dell'artigianato rappresentano il 15% dell'intero sistema produttivo. Il nuovo Piano di interventi vale in particolare 8,8 milioni e comprende un ampio ventaglio di misure: 2,4 milioni di euro per seconda edizione del bando "Valore Artigiano", 6 milioni di euro per la sezione "Artigianato" del nuovo fondo Piccolo Credito e infine 400 mila euro per i contributi ai Centri servizi per l'artigianato accreditati. I bandi partiranno tra gennaio e giugno.



"Nel Lazio - ha spiegato Angelilli - ci sono circa 90 mila imprese artigiane e insieme alle associazioni abbiamo deciso per un piano d'azione con uno stanziamento di 9 milioni di euro, sia per fondi a fondo perduto che per bandi di accesso al credito".