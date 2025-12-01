Banca Generali, come il private banking accompagna le imprese romane verso il futuro

Leonardo Ventura 01 dicembre 2025 a

Le PMI continuano a costituire la spina dorsale del tessuto produttivo italiano e negli anni hanno mostrato una grande capacità di crescere, innovare e competere. La sfida è ora trasformare questi successi in ulteriore crescita e sviluppo; un percorso che spesso richiede l’accesso a risorse come quelle offerte dal mercato dei capitali e a competenze manageriali specifiche. Il private banking sempre più spesso si propone come snodo tra il mondo di queste PMI e l’universo della finanza e del corporate advisory ad alto valore aggiunto. In un convegno a Roma, “Le imprese fra innovazione e crescita. Il valore della consulenza”, Banca Generali, tra le realtà più attive in questo processo, ha puntato i riflettori sullo sviluppo futuro di queste PMI e sulle strade per rispondere alle sfide d’impresa.

Il convegno ha messo a confronto il mondo delle aziende e del private banking di fronte a una platea di imprenditori e professionisti dell’ambito legale e fiscale. L’evento è stato promosso dai private banker della Capitale, parte della squadra del Sales Manager di Rete Federico Baiocchi e in particolare attraverso l’impegno dell’Executive Manager Danilo Pomeridiano.

Leandro Bovo, Head of Wealth and International Advisory di Banca Generali ha affrontato i grandi temi con cui le PMI, spina dorsale del tessuto produttivo italiano, devono fare i conti: dal passaggio generazionale alla crescita, passando per la ricerca di competitività, in particolare nel settore dei servizi. Alla luce del contesto di mercato, che spinge con forza le imprese verso un percorso di consolidamento, è stato approfondito il ruolo che possono giocare l’attività di M&A e l’apertura al mercato dei capitali per aiutare le aziende a superare le più pressanti sfide d’impresa. Secondo EY le operazioni di M&A in Italia lo scorso anno sono state 1365 + 14% rispetto al 2023 e quasi il triplo rispetto al 2016. Nel 2024 il valore delle operazioni di M&A in Europa ha raggiunto i 483 miliardi di dollari, con un aumento del 16% rispetto all’anno precedente. In particolare, Bovo ha illustrato il ruolo chiave che il private banking può svolgere nel mettere in contatto il mondo delle PMI e quello della finanza, grazie al rapporto fiduciario che lega il consulente finanziario a chi guida l’impresa. Attenzione particolare anche alle opportunità offerte dalla consulenza internazionale del progetto BG International, in uno scenario degli investimenti sempre più globalizzato, nell’intervento di Roberto Corradini, BG International Manager di Banca Generali.

Spazio anche alla storia di YOURgroup, narrata dal presidente e fondatore Andrea Pietrini. La società, nata nel 2011, porta avanti il modello del Fractional Management, come risposta alla scarsa managerializzazione delle PMI italiane, che spesso costituisce un ostacolo al loro sviluppo. Nel modello del Fractional Management, figure executive di grande esperienza operano come liberi professionisti a supporto delle imprese e suddividono il proprio tempo su due o più aziende.

“In uno scenario in cui le operazioni straordinarie come l’M&A sono sempre più cruciali per le PMI nella quotidiana ricerca di competitività, crescita e soluzioni alle sfide d’impresa, i private banker sono un alleato sempre più fondamentale, grazie al loro ruolo di uno snodo tra il mondo delle aziende e quello della finanza. Sempre più famiglie e imprenditori chiedono ai nostri professionisti di affiancarli e accompagnarli nel percorso di crescita delle loro aziende, grazie al rapporto fiduciario pienamente allineato agli obiettivi di chi guida l’impresa. Ed è un ruolo che sentiamo come una missione, perché crediamo che la protezione del patrimonio degli imprenditori non possa prescindere dalla tutela e dalla crescita dell’azienda. I private banker di Banca Generali si stanno affermando come un punto di riferimento d’eccellenza, un risultato ottenuto grazie al costante lavoro sul territorio e a una sempre maggiore expertise specialistica a supporto delle imprese”, ha commentato Leandro Bovo.