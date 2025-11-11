Transizione, l'appello del ministro Urso alle aziende: "Non ascoltate le fake news"

Foto: La Presse

Redazione 11 novembre 2025 a

a

a

"Sulla Transizione chiedo alle imprese di non ascoltare le fake news che circolano. La piattaforma è sempre rimasta attiva e in questi ultimi tre giorni sono stati oltre 750 i nuovi progetti presentati dalle imprese che si aggiungono alle precedenti arrivando a oltre 13.000 progetti". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'incontro a Napoli con il candidato di Fdi alle regionali Gennaro Sangiuliano. "Transizione è uno strumento popolare che ha ottenuto successo tra le pmi e che ha smentito clamorosamente la campagna di disinformazione partita per demolire questo progetto", ha aggiunto il ministro.

"Alle aziende dico non ascoltate le fake news, presentate i progetti e noi troveremo le risorse per soddisfare anche le richieste per chi presenta fino al 31 dicembre, poi dal 1 gennaio riparte Transizione 5.0 in piena continuità operativa che dispone altri 4 miliardi. Sono strumenti per rendere efficaci le imprese sull'energia e per consentire l'attivazione del processo digitale innovativo. Martedì prossimo faremo con i vertici delle aziende una riunione su Transizione, spiegheremo cosa è accaduto finora, sul grande successo che non avevano previsto. Poche settimane fa ricordo che il presidente di Confindustria aveva detto che solo 800 milioni erano stati assorbiti dalle imprese con questo strumento inutile e quando pochi giorni dopo gli dissero che erano stati assorbiti tre miliardi, allora si lamentò che erano pochi".

Urso ha inoltre sottolineato, che al Sud "Transizione ha funzionato perché nel sud le imprese possono accumulare transizione con la Zes Unica su cui il governo ha fatto tanto per il Sud anche in questa Legge di bilancio, con 4,3 miliardi in tre anni per finanziare la Zes unica come strumento specifico. Ci sono anche 300 milioni per le zone speciali e le altre risorse che aprono a imprenditori che investono al sud di poter usare diversi strumenti di finanziamento per insediamenti produttivi. Questa è la riscossa del mondo del lavoro e dell'impresa", ha chiuso Urso.