Dazi, Tajani: "Chiesto a Sefcovic sostegno a tutela dei produttori di pasta"

"Ho sollecitato il commissario" Ue , Maros Sefcovic a sostenerci nell'azione di tutela delle imprese italiane che producono ed esportano pasta perché non vediamo nessuna azione di dumping da parte italiana, ma semmai c'è un'azione di resistenza da parte dell'italian sounding contro i prodotti di qualità del Made in Italy". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una conferenza stampa congiunta con il commissario Ue per il Commercio, Maros Sefcovic, dopo il loro incontro a Villa Madama a Roma. Il riferimento è ai cosiddetti 'extra-dazi' Usa sulla pasta italiana.