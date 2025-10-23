Roma "locomotiva" dei redditi nel Lazio. Ma gli stipendi per le donne restano più bassi

Foto: Ansa

Francesca Mariani 23 ottobre 2025

Nel Lazio i redditi dei lavoratori e dei pensionati sono aumentati. Si conferma la "leadership" di Roma, ma anche il divario nelle retribuzioni tra uomini e donne. Sono questi i risultati principali di uno studio della Cisl Lazio su dati raccolti dai Caf del sindacato. Uno studio parametrato su un campione di ben 60 mila contribuenti. Quindi altamente indicativo e attendibile. "La Cisl Lazio - dichiara il segretario generale Enrico Coppotelli - ha condotto un'analisi di contesto per comprendere le dinamiche del lavoro dipendente, sia pubblico che privato, partendo dai dati reali delle dichiarazioni dei redditi nel 2025. Disponiamo di questo forziere di informazioni anonime, ma catalogabili, per poter azionare le leve dei correttivi, laddove necessari".

I numeri sono in crescita rispetto ai cinque anni precedenti. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti un uomo guadagna in media 30.242,26 euro annui e una donna 23.017,58 euro. Un pensionati prende 30.540,76 e una pensionata, invece, 19.249,52 euro. Roma e provincia per quanto riguarda la categoria dei dipendenti, è dove si guadagna di più: 32.125,69 euro per un uomo, 24.982,41 per una donna. Uno sguardo ai pensionati: 33.658,20 per un uomo, 21.807,86 per una donna. A Roma città la media dei lavoratori dipendenti è di 33.207,27 per un uomo, 26.266,84 per una donna. Pensionati: 35.390,02 per un uomo, 23.810,69 per una donna.

E nelle altre province? La situazione è diversa. A Frosinone un lavoratore dipendente porta a casa, in un anno 28.051,36 euro, una lavoratrice 19.425,53. Un pensionato 25.641,98, una pensionata 15.216,90. A Latina un lavoratore incassa 26.521,13 euro, e per una lavoratrice 18.500,20, un pensionato 26.072,66 e una pensionata 15.106,01. A Rieti i dipendenti uomini guadagnano 29.021,57 euro e le donne 22.208,04 euro. Anche per i pensionati le entrate restano più basse rispetto a Roma: 28.175,49 euro per un uomo, 18.838,17 euro per una donna. Nella provincia di Viterbo lo stipendio medio di un lavoratore è di 28.749,64 euro e di una lavoratrice di 20.022,74. Un pensionato incassa invece in media 28.056,77 euro e una pensionata più o meno la metà: 16.559,97 euro.

A Rieti e Viterbo i redditi medi sono più alti rispetto a Frosinone e Latina, mentre alcune situazioni cambiano per le diverse categorie di lavoratori. Ma in generale nelle province la situazione è abbastanza uniforme. Mentre Roma gioca il ruolo di leader.