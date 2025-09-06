Energia, i francesi di Edf studiano il ritorno di Edison alla Borsa di Milano

Filippo Caleri 06 settembre 2025 a

a

a

Un possibile ritorno alla Borsa di Milano. È il progetto che sarebbe allo studio della società energetica transalpina Electricité de France SA (EdF) che ha messo al lavoro gli advisor per studiare una nuova quotazione (il cosiddetto relisting) della sua controllata italiana, Edison spa, a Piazza Affari. Una soluzione che sarebbe legata alla necessità di far fronte alle esigenze di finanziamento per avviare e portare a termine i nuovi e costosi programmi nucleare in Francia. L’indiscrezione è stata riportata da fonti finanziarie all’agenzia Bloomberg. L’operazione rappresenterebbe un ritorno al passato. I titoli Edison erano, infatti, scambiati nella piazza finanziaria milanese fino al 2012. Anno durante il quale Edf, attraverso un’Offerta pubblica di acquisto rivolta agli azionisti di minoranza, acquisì il pieno controllo dell’azienda.

L’Opa fu lanciata il 25 maggio del 2012 con un prezzo di 0,89 euro per azione per un esborso massimo di 892,7 milioni di euro. Lo scopo dell’operazione era di dare adempimento all'obbligo legale sorto a seguito del cambio di controllo di Edison e, almeno nelle prime intenzioni formalizzate nelle comunicazioni finanziarie alle autorità di controllo, non apriva a delisting da Piazza Affari né a fusioni nei dodici mesi successivi all’operazione.

Non andò così. L’offerta di acquisto si concluse il 3 agosto dello stesso anno con un boom di adesioni da parte dei soci. Il colosso francese salì così dall'80,6% al 98,1% del capitale del gruppo di Foro Buonaparte e iniziò subito le pratiche per togliere dal listino di Milano la società che veniva scambiata in Borsa dal 1979, quando ancora si chiamava Selm e aveva in pancia gli impianti elettrici di Montedison.

Edison uscì definitivamente dalle contrattazioni il 10 settembre del 2012. Gia allora però l’idea di ritornare nel recinto delle grida di Piazza Affari era presente nei vertici di Edf. L’ad del tempo, Henri Proglio, disse che in futuro avrebbe riportato la nuova Edison francese in Borsa così da recuperare risorse per gli investimenti del gruppo. E così pare stia accadendo in queste ore, secondo i rumors. Una decisione lunga e sofferta perché l’amministratore delegato in carica nel 2018, Marc Benayoun, nel corso dell’assemblea societaria il 29 marzo dello stesso anno, ribadì che l’operazione di ritorno nelle contrattazioni di Milano non era in programma spiegando a un azionista che “sia la riammissione in Borsa delle azioni ordinarie che il delisting delle azioni del risparmio non sono all'evidenza del cda di Edison”. In queste ore quella intenzione potrebbe avere cambiato verso.