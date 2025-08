Spinta sulle rinnovabili. Nasce Fs Energy

Al via la società per rendere l'approvvigionamento più sostenibile

Leonardo Ventura 01 agosto 2025

Accelerare la decarbonizzazione dell’Italia e favorire la transizione energetica attraverso la produzione da fonti rinnovabili. Sono questi gli obiettivi di Fs Energy, la nuova società del gruppo Fs che mira a rendere l’approvvigionamento energetico sempre più sostenibile ed economico. La NewCo, guidata dal presidente Massimiliano Garri e dall’amministratore delegato Antonino Giunta, si occuperà dell’ottimizzazione e sviluppo di impianti fotovoltaici per aumentare la produzione e ottimizzare l’autoconsumo, e guiderà lo sviluppo delle attività energetiche per tutte le società del gruppo Fs. «La nascita di Fs Energy rappresenta un passo strategico e concreto per contribuire alla decarbonizzazione del Paese e favorire lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile», ha affermato l’amministratore delegato e direttore generale del gruppo Fs, Stefano Antonio Donnarumma. «La nuova società rappresenta una delle chiavi di sviluppo del Piano strategico 2025-2029...»

Fs è il primo consumatore di energia elettrica del Paese, con circa il 2% della domanda nazionale e un consumo di circa 7,5 TWh all’anno. L’obiettivo del gruppo, in linea con il piano strategico quinquennale da 100 miliardi di euro, è la decarbonizzazione dei consumi energetici attraverso la produzione da fonti rinnovabili e l’installazione di 1,1 GW (circa 1,5 TWh in caso di fotovoltaico) di capacità rinnovabile entro il 2029, pari al 19% di tutti i consumi del Gruppo FS, e di circa 2 GW (3 TWh) entro il 2034, ovvero il 40% dei consumi. Fs Energy si occuperà anche dell’efficientamento energetico delle società del Gruppo, tramite interventi su stazioni e infrastrutture e con l’inserimento di tecnologie avanzate per abbattere le emissioni di CO₂.

Tra gli strumenti messi in campo da Fs Energy vi sono lo sviluppo diretto di impianti, l’acquisizione di impianti fotovoltaici di terzi, la stipula di Power Purchase Agreement (PPA) e il co-development. La gara PPA, recentemente aggiudicata, è la prima gara pubblica in Italia per la fornitura a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili non destinata alla trazione ferroviaria. Ha un valore di 204,2 milioni di euro e prevede l’acquisto a prezzo fisso di 275 GWh all’anno suddivisi in cinque lotti, ciascuno assegnato a diversi operatori energetici (Enel, Edison, Erg). I primi tre lotti dureranno dieci anni, gli altri due cinque.

Altro strumento strategico è il co-sviluppo, attraverso cui il Gruppo punta a raggiungere 1,1 GW di capacità entro il 2029. È in corso una gara da 46 milioni di euro per selezionare operatori qualificati allo sviluppo di 18 impianti fotovoltaici, con una potenza totale stimata tra 200 e 300 MW. L’obiettivo di Fs è diventare net zero entro il 2040, con una riduzione del 50% delle emissioni dirette e indirette entro il 2030. Il Gruppo ha ottenuto il rating A- dal Carbon Disclosure Project per la terza volta consecutiva e lo score A nella gestione delle risorse idriche, posizionandosi nella fascia “Leadership”. Prosegue così l’impegno verso la decarbonizzazione e la promozione dello shift modale, con trasporto su rotaia e carburanti alternativi.