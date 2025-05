Dal Cipess nel 2024 mobilitati oltre 200 miliardi

Mario Benedetto 29 maggio 2025 a

La Relazione annuale del Cipess per l’anno 2024, presentata oggi alla Camera dei Deputati, ha illustrato l’impegno ad ampio raggio del governo e del Sen. Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato con delega al Cipess, rispetto agli investimenti strategici per il sistema Paese. Tra sanità pubblica, infrastrutture, coesione territoriale “il Cipess ha mobilitato nel 2024 più di 200 miliardi di euro su sanità pubblica, infrastrutture, coesione territoriale e sviluppo sostenibile, dando così un contributo sostanziale alla crescita del Paese" ha dichiarato lo stesso sottosegretario Morelli. Tra le principali delibere adottate, Morelli ha ricordato gli oltre 44 miliardi di euro destinati al Contratto di Programma con Anas per il periodo 2021-2025; i 15 miliardi di euro di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027; i 945 milioni di euro per la ricostruzione post-sisma in Abruzzo; oltre 133miliardi di euro destinati al Servizio Sanitario Nazionale, "il livello più alto mai registrato in termini i assoluti". "Il Cipess anche per l`anno 2024 ha continuato a svolgere la sua funzione strategica di programmazione economica, contribuendo al rilancio degli investimenti pubblici, volano per l`economia del Paese. Con lo stesso impegno continueremo a portando avanti il nostro lavoro nel 2025", ha sottolineato Morelli.

Alla presenza del presidente della Camera dei Deputati, on. Lorenzo Fontana, l’iniziativa ha visto la partecipazione del professor Paolo Boccardelli, magnifico rettore della Luiss Guido Carli, che ha evidenziato il ruolo strategico delle grandi opere e, in particolare, delle infrastrutture. Un messaggio sostenuto dall’ad di Anas, Claudio Andrea Gemme, che ha redatto un primo bilancio dei suoi 83 giorni al vertice dell’azienda. Hanno completato il panel il presidente di Simest, ambasciatore Pasquale Salzano, che ha evidenziato gli importanti risultati si un lavoro teso a una decisa internazionalizzazione del nostro migliore made in Italy. In chiusura il bilancio del Capo Dipartimento, Bernadette Veca, che ha messo in evidenza i risultati raggiunti da un lavoro in grado di fare da collettore istituzionale rispetto agli investimenti strategici.

Per quanto riguarda "alcune opere strategiche come il Ponte sullo Stretto, che dovranno essere approvate dal Cipess, seguiremo la tempistica già prevista dei lavori. Siamo all’ultimo miglio rispetteremo il timing per l`avvio dei cantieri" ha detto il sottosegretario. "Il Governo è impegnato ad ammodernare l`Italia e a creare opportunità di lavoro attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture", ha sottolineato.

Alla presentazione della Relazione annuale sulle attività del CIPESS per l’anno 2024, svoltasi nella Sala della Regina a Montecitorio, ha partecipato anche il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. Un invito motivato dal ruolo centrale che la città ha assunto nel processo di ricostruzione post-sisma, sostenuto da significative assegnazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. Dal 2017 a oggi, L’Aquila ha ricevuto risorse complessive per oltre un miliardo di euro: 71,5 milioni destinati alla ricostruzione delle scuole, 189,1 milioni per gli immobili del patrimonio pubblico, 617 milioni per la ricostruzione privata e 43,5 milioni attraverso il programma di sviluppo ReStart. Solo nell’ultimo anno sono stati assegnati 179.959.298,74 euro, destinati a interventi strategici tra cui l’edilizia direzionale, progetti culturali, scolastici, ambientali e di mobilità. Una cifra che conferma la centralità dell’Aquila nelle politiche nazionali di sviluppo e ricostruzione.

Importante il capitolo grandi opere: "il monitoraggio delle grandi opere di cui si occupa il dipartimento, sia sotto il profilo dei tempi sia sotto il profilo della finanza legati alle infrastrutture, ci sta dando grandissime soddisfazioni: in particolare per quanto riguarda le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Un evento per il quale stiamo rispettando i tempi. L`auspicio è che l’Italia faccia una grande figura sul piano infrastrutturale e sportivo" ha proseguito Morelli.

In conclusione il sottosegretario ha evidenziato come il Cipess abbia “un compito molto importante che fino a poco tempo fa era misconosciuto: verificare e attuare grandi opere strutturali e la distribuzione dei fondi sanitari, solo per fare alcuni esempi: l’obiettivo è migliorare la qualità della vita dei cittadini, realizzando infrastrutture per i cittadini”. Degna conclusione di un momento di particolare rilievo istituzionale, valorizzato da risultati che hanno dimostrato interessanti opportunità di sviluppo per il nostro sistema socioeconomico.