Bonus Natale, i requisiti per riceverlo e come fare per riceverlo

Il governo ha deciso di introdurre per questo inverno il cosiddetto bonus di Natale da 100 euro, un contributo inizialmente previsto per la tredicesima mensilità ma successivamente posticipato a causa di vincoli di bilancio. Ci sono dei requisiti per poter beneficiare di questo sostegno economico: il bonus è destinato esclusivamente ai lavoratori dipendenti con un reddito lordo annuale non superiore ai 28.000 euro, che abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico, ed anche un coniuge non separato a carico. Tuttavia, l’assegnazione non sarà garantita a tutti i lavoratori che rispondono ai requisiti, poiché i fondi stanziati dal governo coprono l'erogazione del bonus solo per circa un milione di persone.

Il contributo verrà erogato nel mese di dicembre 2024, insieme allo stipendio e alla tredicesima mensilità, ma non sarà accreditato automaticamente in busta paga. Sarà infatti necessario presentare una domanda scritta al proprio datore di lavoro, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di rispettare i requisiti di reddito e famiglia previsti dalla legge. La richiesta dovrà includere anche i codici fiscali del coniuge e dei figli a carico, per facilitare le verifiche.

Il bonus di Natale sarà erogato in forma netta, senza ulteriori tassazioni, e l'importo non sarà soggetto a imposte né influenzerà il reddito imponibile del lavoratore. Tuttavia, il valore del bonus potrebbe variare in base ai giorni di lavoro maturati nel corso dell'anno. Ad esempio, chi ha lavorato solo per sei mesi riceverà 50 euro, mentre chi ha lavorato per due terzi dell’anno ne riceverà circa 66 euro.