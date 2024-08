Edison Energia, cresce la quota di mercato. Nel Lazio la società supera i 200mila contratti attivi

02 agosto 2024 a

Edison Energia, società del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese e servizi a valore aggiunto al segmento retail, consolida la sua presenza nel Lazio con un aumento delle utenze nel primo semestre dell’anno del 70% rispetto allo stesso periodo del 2023. Con le aste del servizio a tutele graduali Edison Energia si è aggiudicata le province di Latina e Frosinone: dal primo luglio i contratti sono quindi cresciuti di oltre 60mila unità arrivando a superare quota 200mila. Anche i negozi Edison sono aumentati arrivando a quota 108.

«Siamo lieti di annunciare che, anche grazie alle aste del servizio a tutele graduali, Edison Energia ha superato 200mila contratti nel Lazio. I clienti di questa regione possono contare su una rete di negozi in crescita, oltre che sui canali digitali e telefonici per il customer care, per accedere a servizi qualificati di consulenza e post-vendita. Un elemento fondamentale della nostra offerta nel mercato libero è legato alla Sostenibilità: garantiamo contratti commodity 100% green e offriamo strumenti digitali per aumentare la consapevolezza dei propri consumi.

Questo dimostra chiaramente la vicinanza di Edison Energia ai consumatori finali e la volontà di accompagnarli in una scelta informata», ha dichiarato Massimo Quaglini, ad di Edison Energia. Edison, società energetica con 140 anni di storia impegnata nella transizione energetica e nel percorso di decarbonizzazione del paese, ha un forte legame con il Lazio.