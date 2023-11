Bonus pensioni 2023, a chi spetta nel cedolino di dicembre: i requisiti

14 novembre 2023 a

Pensioni, bonus e adeguamenti: il 1° dicembre si avvicina ed è partito il conto alla rovescia per il rateo mensile, la tredicesima mensilità e i relativi bonus. Ma andiamo con ordine. L'importo del cosiddetto bonus sulla tredicesima sarà pari a 154,94 euro. Ma chi ne ha diritto? Il suddetto bonus verrà percepito da chi ha uno o più trattamenti pensionistici il cui importo, però, non deve superare il valore del trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 7.327, 32 euro. Il bonus spetterà, invece, parzialmente a coloro che hanno un reddito superiore alla suddetta soglia ma inferiore all'importo minimo maggiorato dall'importo del bonus (7.482,26 euro). Ma per percepire il bonus tredicesima bisogna soddisfare anche un secondo requisito: il reddito totale (non solo quello derivante da pensione) non deve superare la soglia di 10.990, 98 euro.

E' importante sottolineare che a dicembre i pensionati potranno usufruire anche del conguaglio della rivalutazione 2023. In altre parole, sia sulla pensione di dicembre che sulla tredicesima, si aggiungerà un ulteriore 0,8% che, però, sarà ridotto nel caso di coloro che hanno un importo superiore a 4 volte il trattamento minimo.