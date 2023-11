Mutui variabili, rate alle stelle per colpa della Bce: i numeri del disastro

Gianluca Zapponini 08 novembre 2023 a

a

a

La stretta monetaria operata dalla Bce ha avuto un pesante impatto sulle rate dei mutui a tasso variabile per le famiglie in Italia. Non è certo una novità, ma quando ci sono di mezzo i numeri, allora il brivido lungo la schiena è assicurato. Dall’avvio degli incrementi sui tassi l'aumento della rata mediana mensile dei mutui a tasso variabile si è collocato fra 245 euro nel Mezzogiorno e 276 al Centro, ha calcolato Bankitalia. Qualcuno dovrebbe dire grazie alla Bce che ha portato il costo del denaro al 4,50% in poco più di un anno. I mutui "rappresentano la passività più rilevante nei bilanci delle famiglie italiane”, ha sentenziato Via Nazionale, osservando come la quota oscilli tra il 37,3% del reddito disponibile al Centro e il 25,4 nel Mezzogiorno (dati 2021). E secondo Palazzo Koch alla fine di giugno del 2023 la quota di famiglie con mutui era compresa fra il 10% nel Mezzogiorno e il 17% nel Nord Ovest. Non è tutto.

Bolletta del gas più pesante: di quanto aumenta a ottobre

La rata mediana del Nord Est era prossima a quella del Centro (circa 600 euro) e maggiore di oltre 50 euro a quella del Sud e delle Isole. Fino all’inizio del 2022 l’indebitamento per l’acquisto di abitazioni è stato sostenuto dal basso costo dei finanziamenti. Il differenziale contenuto tra tassi fissi e variabili ha accentuato la preferenza delle famiglie per i primi. Ciò ha contribuito a limitare l’esposizione dei nuclei al rischio di tasso. La quota di mutui in essere a tasso variabile, che aveva raggiunto il valore massimo nel 2014 (74,3%), era scesa al 36,1% alla fine di giugno del 2023. Fin qui il discorso tassi e mutui.

Il caro voli sta distruggendo le connessioni europee e l'Ue apre un'indagine sui prezzi

Poi c’è la crescita. Che risulta in rallentamento in tutte le Regioni italiane nella prima metà di quest’anno, con investimenti delle imprese in calo, contrazione dei crediti bancari a fronte di una tenuta del mercato del lavoro. L’indicatore trimestrale dell’economia regionale (Iter), elaborato dalla stessa Bankitalia riporta che nella prima metà del 2023 «la dinamica del Pil si è progressivamente affievolita in tutte le ripartizioni risentendo del rallentamento della domanda interna ed estera».