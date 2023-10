La prevenzione viaggia sul Frecciarosa

Leonardo Ventura 03 ottobre 2023 a

La battaglia contro il tumore al seno si combatte, anche, viaggiando in treno. A ottobre torna infatti il Frecciarosa, l’iniziativa di Ferrovie dello Stato Italiane e Fondazione IncontraDonna giunta alla 13a edizione sostenuta dal patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la partecipazione della Società scientifica Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Enti e Istituzioni. L’obiettivo del progetto è favorire attraverso una serie di iniziative la prevenzione del carcinoma mammario, il più diffuso nel nostro Paese.

Fino al 31 ottobre - mese internazionale per la prevenzione e la cura del tumore del seno - medici e volontari si troveranno a bordo delle Frecce di Trenitalia, ma anche su Intercity e regionali, per raggiungere un pubblico vasto e diversificato per effettuare consulti a bordo dei treni, mentre nei FrecciaLounge di Roma Termini e Milano Centrale sarà operativo un desk informativo con volontari per fornire informazioni sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. La 13a edizione dell’iniziativa è stata presentata ieri nella sede centrale del Gruppo FS di Piazza della Croce Rossa a Roma, arricchita quest’anno dal prestigioso riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica per l’alto valore sociale e nazionale, dopo che lo scorso anno sono stati coinvolti 25mila viaggiatori, distribuiti 15mila vademecum della salute ed effettuate più di mille prestazioni a bordo dei servizi di Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri di FS. «L’impegno di Trenitalia per Frecciarosa sottolinea quanto siano cruciali per noi le iniziative in ambito sanitario», ha evidenziato il Presidente di Trenitalia Stefano Cuzzilla facendo gli onori di casa nel corso della conferenza stampa di presentazione. «Siamo orgogliosi di essere insieme a Fondazione IncontraDonna e alle istituzioni, in particolare il Ministero della Salute, per poter offrire ai cittadini e ai nostri viaggiatori un servizio a tutela della salute. Anche grazie ai nostri treni prosegue il viaggio verso il benessere della popolazione italiana, in particolare quella femminile. Con il progetto Frecciarosa - ha detto Cuzzilla - vogliamo, quindi, consolidare e diffondere una cultura comune a favore della prevenzione oncologica, in particolare di contrasto ai tumori al seno, offrendo un supporto medico capillare e un’attività specialistica al servizio dell’intero Paese».

Per la prima volta il progetto Frecciarosa prevede anche delle attività con il patrocinio della Regione Lazio. Dal 19 al 21 ottobre presso la Stazione Ostiense si svolgerà una campagna di sensibilizzazione dedicata a tutti e tre gli screening (mammografia, pap-test, sangue occulto nelle feci). Altra novità dell’edizione 2023 è la distribuzione del «Disco Vaccinale», strumento di facile consultazione per la promozione di una cultura delle vaccinazioni ad ogni età. Punto di forza rimane sempre la distribuzione a bordo treno del «Vademecum della Salute»: una brochure informativa per corretti stili di vita mirata alla prevenzione oncologica. Quest’anno il booklet è stato tradotto in inglese ed è disponibile sul sito frecciarosa.it, dove saranno anche previsti teleconsulti due giorni a settimana per l’intero mese.

Presente alla conferenza di ieri a Piazza della Croce Rosa anche il Ministro della Salute Orazio Schillaci: «Sono fermamente convinto che la lotta al cancro potrà essere vinta solo attraverso un deciso investimento nelle attività di prevenzione. Sin dai primi giorni del mio mandato ho posto la promozione degli stili di vita corretti in cima alle priorità della mia agenda e fin da subito ho rilanciato con forza le attività di sensibilizzazione sui programmi di screening, anche per recuperare i ritardi accumulati durante la recente pandemia. Ora più che mai - ha detto il Ministro - siamo consapevoli che investire sulla prevenzione e sull’educazione sanitaria sia la chiave di volta per costruire società più sane e migliorare la vita di ogni persona». Per la Presidente di Fondazione IncontraDonna Adriana Bonifacino, «l’iniziativa Frecciarosa rappresenta da ormai 13 anni un modello consolidato di sensibilizzazione della collettività e di prossimità alla popolazione volto a veicolare messaggi di salute e prevenzione su tutto il territorio nazionale a beneficio di una maggiore consapevolezza sui temi della salute e del benessere a tutela della società tutta».

Il progetto Frecciarosa conferma l’impegno annuale da parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane guidato dall’Amministratore Delegato Luigi Ferraris nel sostenere, insieme alla Fondazione IncontraDonna, la capillare diffusione di fondamentali e importanti informazioni sulla prevenzione in campo medico, in particolare del tumore al seno e in generale sui corretti stili di vita che aiutano a mantenersi in salute. Solamente nel 2022 in Italia si sono registrate più di 55mila nuove diagnosi del tumore al seno, attraverso la distribuzione del Vademecum della Salute sui treni, e grazie al supporto di medici e volontari, l’iniziativa di prevenzione incoraggia e coinvolge famiglie, donne, uomini, bambini e persone anziane a prendersi cura di loro stessi, contribuendo a rafforzare il valore del Sistema Sanitario Nazionale.