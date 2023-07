Mutui, rata su di 223 euro in tre anni. Si lavora per dilazionarle

Benedetto Antonelli 16 luglio 2023 a

Continua la corsa dei mutui. Dati alla mano, in meno di tre anni chi ha sottoscritto un mutuo ventennale da 150mila euro a tasso variabile si trova a pagare 223 euro in più di rata, un incremento pari al 31,63%. È quanto emerge da un calcolo effettuato da LaPresse su dati Abi, utilizzando come tassi di riferimento quelli di dicembre 2020, quando toccarono il 1,25%, valore minimo registrato, e quelli di maggio 2023, fissati al 4,24%. Sottoscrivendo nel dicembre 2020 un mutuo da 150mila per vent’anni - la media delle richieste in Italia si aggira appunto tra i 150mila e i 170mila euro, per 20-25 anni - ci si sarebbe trovati a pagare una rata da 706,7 euro. Nel maggio 2023, la rata per lo stesso mutuo è salita a 928,05 euro. Un aggravio notevole per le famiglie italiane, tanto che in occasione dell’assemblea Abi il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, aveva ribadito come sia «indispensabile e urgente che si raggiuga un accordo per un allungamento della durata dei mutui a tasso variabile così da mitigare l’impaatto talvolta insostenibile dell’incremento delle rate a carico delle famiglie».

È a questa ipotesi che tecnici del ministero e dell’Abi stanno lavorando in una serie di incontri piuttosto serrati volti a trovare una soluzione che tenga conto anche delle rigidità delle regole dell’autorità bancaria europea, già denunciate dal numero uno Abi Antonio Patuelli secondo cui un cambiamento è necessario per chi è in ritardo con i pagamenti. Ma «le banche in Italia mantengono quasi i due terzi dei mutui a tasso fisso, con tassi di raccolta in continuo aumento», aveva ricordato all’assemblea, ma su richiesta «possono allungare la durata dei mutui per chi è in regola con i pagamenti o realizzare surroghe».

In Italia, stima Fabi su dati Bankitalia, ci sono 3,5 milioni di famiglie con un mutuo, di cui 960mila in difficolà con i pagamenti. L’importo complessivo di mutui erogati ammonta a 437,165 miliardi, di cui 290,278 a tasso fisso e 146,887 a tasso variabile.