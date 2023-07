Tim, Labriola in pressing per la digitalizzazione dell'Italia: “Servono decisioni importanti per le Tlc”

08 luglio 2023 a

«Le tlc hanno grandi opportunità davanti ma dobbiamo avere il coraggio di prendere decisioni importanti». Parlando a La Ripartenza di Nicola Porro, è l’ad di Tim, Pietro Labriola, ad accendere un faro sul tema. Secondo il manager questo momento «non si può più rinviare». Il settore delle tlc deve «recuperare redditività per poter investire», ha spiegato il numero uno di Tim, che poi ha continuato nel suo discorso: «Oggi costruire in alcune aree non ha ritorno sull’investimento. Per questo attraverso il Pnrr stanziato dal governo stiamo costruendo reti in aree meno avvantaggiate». «Il settore delle telecomunicazioni ha perso molto negli ultimi anni, questo ha messo in crisi un sistema fondamentale per la digitalizzazione. Senza infrastrutture di telecomunicazione la digitalizzazione di questo Paese non ci sarà», ha concluso Labriola sull’argomento.