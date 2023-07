Caro prezzi, lo sfogo dell'economista: basta con la speculazione, famiglie e imprese in crisi

03 luglio 2023 a

Serve un intervento per fermare la rincorsa dei prezzi. Il professor Roberto Guida, ordinario di Economia al Campus Bio-medico di Roma e manager del gruppo Marzotto Venture, ha parlato si è scagliato contro i continui rincari: “C’è una forte speculazione sui prezzi che va ben oltre l’inflazione e che mette in crisi famiglie e imprese. Il rincaro dei prezzi aerei va di gran lunga oltre l’aumento di alcuni costi, anche perché il petrolio era più caro lo scorso anno. L’aumento della domanda turistica ha generato aumenti dell’offerta assolutamente ingiustificati se consideriamo che a Roma e Napoli le stanze hanno subito un surplus del 150% rispetto allo scorso anno”.

“Ma - tuona ancora l’esperto - non è giustificabile l’onda degli aumenti nei prodotti alimentari iniziando da riso e olio, oltre allo zucchero che costa il 50% in più. Gli interventi del governo sulle buste paga sono positivi, così come si è visto che i timori su un balzo dei costi per il carburante erano ingiustificati, ma le speculazioni rischiano di vanificare tutte le azioni deterrenti messe in campo. C’è bisogno di un intervento del governo - auspica Guida - che possa prevedere anche una tassazione extra per i settori che hanno agito in maniera scorretta soprattutto sulle materie prime”.