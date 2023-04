Governo Meloni, assist della finanza. Ft: perché l'Italia non è più sotto attacco

30 aprile 2023 a

a

a

Gli speculatori non remano più contro l'Italia. L'andamento del mercato dell'energia, la politica di Giorgia Meloni in Europa e i recenti risultati dell'economia italiana sembra che abbiano convinto gli investitori a cambiare strategia. Parliamo dei grandi fondi speculativi che hanno smesso di scommettere contro i titoli di Stato italiani, come afferma il Financial Times.

"Annulli il Concertone", Meloni smaschera Landini. La doppia morale della Cgil

L'autorevole quotidiano britannico fa sapere infatti che diminuisce il totale delle vendite allo scoperto, le cosiddette posizioni "short", grazie al calo del prezzo delle commodities energetiche e a uno scenario politico ed economico più stabile. Il giornale finanziario sottolinea che "il valore totale delle obbligazioni italiane prese in prestito dagli investitori per scommettere su un calo dei prezzi è sceso del 40% nell’ultimo mese, secondo i dati di S&P Global Market Intelligence".

Decreto lavoro, più soldi in busta paga. E arriva l'assegno di inclusione

Una mossa in decisa controtendenza rispetto allo scorso novembre quanto le "posizioni corte" di cui sopra, tra crisi energetica e incertezze sul futuro politico del Paese, erano salite al livello più alto dalla crisi finanziaria globale "raggiungendo un picco di 46 miliardi di euro". Secondo il quotidiano economico l’inverno più mite del previsto, l’assenza di scontri con Bruxelles e la spinta dell’economia italiana hanno contribuito a raffreddare le intenzioni degli investitori