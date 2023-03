Quand'è il prossimo aumento dei tassi. Bce, cosa ha deciso Lagarde

02 marzo 2023 a

“Possibili rialzi dei tassi anche dopo marzo”. Ad annunciarlo è stata proprio la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde ospite al programma televisivo spagnolo “Espejo Publico”. “È possibile che continuiamo quel percorso, al momento non sappiamo dire a quanto ammonterà il rialzo” queste sono le parole della numero uno dell’Eurotower.

Durante l’intervista ha anche commentato gli sviluppi della vicenda dichiarando che: “l’inflazione è una malattia che si diffonde in tutta l’economia”. Negli ultimi tre mesi, il recesso economico dell’area dell’euro si è attenuato e a marzo: “il calo dell’inflazione dovrebbe essere più netto segnando una diminuzione sul prezzo dell’energia”. E aggiunge: “Speriamo di iniziare a vedere un calmieramento anche sui prezzi degli alimentari”.

A tal proposito il Consiglio direttivo della Bce dovrebbe mantenere la rotta aumentando significativamente i tassi di interesse a un ritmo costante e potrebbe essere in grado di abbattere l'inflazione senza sacrifici eccessivi in termini di attività economica. Dall’Eurotower fanno sapere che la riunione generale del Consiglio di marzo "è un punto di riferimento per valutare il successivo percorso di politica monetaria, anche sulla base di una nuova serie di proiezioni macroeconomiche"