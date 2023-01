Ita Airways, Lufthansa presenta offerta per quota di minoranza

18 gennaio 2023 a

Ita verso la nuova era. Dopo mesi di trattative, la compagnia aerea Lufthansa punta ad acquisire una partecipazione nella compagnia di bandiera italiana. Il piano - si legge in una nota della compagnia tedesca - è quello di concordare l’acquisizione iniziale di una quota di minoranza nonché opzioni per l’acquisto delle restanti azioni in un secondo momento.

La società ha presentato al ministero dell’Economia e delle Finanze italiano un’offerta per concludere un memorandum of understanding in tal senso. A condizione che entrambe le parti firmino questo protocollo d’intesa, ulteriori negoziati e discussioni sarebbero condotti su base esclusiva. Questi colloqui si concentreranno principalmente sulla forma di un possibile investimento azionario, sull’integrazione commerciale e operativa di Ita nel Lufthansa Airline Group, nonché sulle conseguenti sinergie. In caso di raggiungimento di un accordo vincolante, la sua attuazione sarebbe soggetta all’approvazione delle autorità competenti. Per Lufthansa Group, l’Italia è il mercato più importante al di fuori dei suoi mercati interni e degli Stati Uniti.

Con Ita Airways, Lufthansa amplierebbe ulteriormente il suo raggio d’azione che comprende già le compagnie aeree Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti e Eurowings. Il gruppo tedesco, con i suoi oltre 107 mila dipendenti e circa 360 aerei in flotta Lufthansa, è già un vero e proprio colosso del settore che nel 2021 ha registrato un fatturato di oltre 16,8 miliardi di euro e che nei primi 9 mesi del 2022 ha già registrato ricavi pari a 23,9 miliardi di euro. Il gruppo guidato dal Ceo Carsten Spohr nei primi 9 mesi ha registrato un utile netto pari a 484 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto alla perdita di 1,8 miliardi di euro.

Fondata nel 1926 a Berlino in seguito alla fusione di due compagnie aeree tedesche, la Deutsche Aero Lloyd e la Junkers Luftverkehr ma sciolta nel 1951 dagli alleati dopo la seconda guerra mondiale, Lufthansa rinasce il 6 gennaio 1953 come "Aktiengesellschaft für Luftverkehrsbedarf" (Luftag) con sede a Colonia. Il 6 agosto 1954 Luftag acquista il nome, il marchio e i colori (blu e giallo) della prima Lufthansa, allora in liquidazione e diventa "Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft" (Lufthansa). Nel 1960, Lufthansa entra nell’era dell’aereo a reazione con l’acquisizione del primo Boeing B707. È l’inizio di una storia di successo. Dopo la pandemia Lufthansa, che ha rimborsato gli aiuti di Stato tedesco, è tornata a volare. Nei primi 9 mesi dell’anno del 2022 il gruppo ha effettuato 615 mila voli (75,7 milioni di passeggeri) in forte progressione rispetto ai 291 mila voli dei primi nove mesi del 2021 (29,6 milioni di passeggeri).