Nasce il centro per le previsioni strategiche e le sfide del futuro

Idee per lo sviluppo del Paese

29 novembre 2022 a

Il G.C. General Consulting Network e il presidente e fondatore Giuseppe Cavuoti, allarga la sua Missione realizzando un Centro di Ricerca che si occupa di Previsione Strategica. Il Centro Studi, attraverso il suo Comitato Scientifico si occuperà delle grandi sfide del futuro (Cambiamenti Climatici, Economia, Infrastrutture, Portualità, Logistica, Territorio, Lavoro, Impresa, Formazione, Energia, Ecologia, Tecnologie, Etica, Cultura) in termini interdisciplinari, multidisciplinari e intergenerazionali. Gestirà la Visione del Futuro o dei possibili futuri del sistema Italia identificandone le variabili chiave per le Strategie da mettere in campo per il Futuro del nostro Paese.