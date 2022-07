Aumento prezzi traghetti, esplode il caso Sardegna e Sicilia. Vacanze a rischio

27 luglio 2022 a

I prezzi dei biglietti dei traghetti aumentano anche dell'80% sulle principali tratte da e per Sicilia e Sardegna. L’estate del 2022, segnata dalla pandemia, dalla guerra e dalla crisi di governo, passerà alla storia anche come quella più cara degli ultimi 50 anni: non solo prezzi record per il carburante con l'inflazione alle stelle che si mangia tutto lo stipendio, c'è anche la stangata sui costi dei traghetti per le mete più agognate dai vacanzieri italiani. Lo conferma l'ultima indagine di Altroconsumo sui trasporti. I dati parlano chiaro: una corsa al rialzo che non dà tregua con un aumento esponenziale dei prezzi di auto private, traghetti ed aliscafi ma anche voli aerei. L’unico mezzo di trasporto più economico resta il treno.

La mazzata traghetti però, per chi vuole trascorrere le ferie sulle isole, Sardegna in primis, è "dolorosa": nell'ultimo report si registra un aumento del 50% rispetto al 2021 quando già c'era stata un crescita del 13% rispetto al 2019, prima dello scoppio della pandemia di Covid. Concedersi una vacanza è diventato un lusso con la nuova ondata di rincari ed aumenti record delle tariffe che si è abbattuta nell’ultimo mese su quasi tutti i segmenti del settore del turismo. Ma il rischio caso-traghetti era già stato lanciato prima dell'estate, quando il presidente Assarmatori Stefano Messina aveva lanciato l'allarme sul costo del carburante schizzato alle stelle e il pericolo dei collegamenti durante l'estate per i costi che sarebbero potuti diventare proibitivi. "L’aumento del prezzo del petrolio causerà difficoltà a tutto il settore dei trasporti, compreso quello dei traghetti. Rifornire le navi costa circa il 30% in più: i costi dei biglietti sono in aumento e metteranno a rischio la stagione estiva dei collegamenti con le isole" denunciava. "Adeguare i noli e le tariffe, e quindi il costo dei biglietti, sarà una scelta obbligata per evitare la sospensione di quei servizi marittimi per le isole, che anche nei mesi più duri della pandemia hanno garantito sia la continuità territoriale, sia il trasporto di passeggeri e merci, inclusi gli approvvigionamenti indispensabili specie per la Sardegna”.

Oggi il primo e più importante consiglio utile per provare a risparmiare sulla prenotazione di un traghetto resta sempre, come per i voli, quello di giocare d'anticipo. Infatti le principali compagnie di navigazione offrono prezzi promozionali a chi prenota in anticipo già a partire dal mese di novembre dell'anno precedente.