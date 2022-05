Ecco gli strumenti per far crescere i territori usando il Pnrr

Il convegno alla Camera

Venerdi scorso si è svolto presso la sala dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, dalle 10,00 alle 19.00 nella Tavola Rotonda “Stati Generali. Pnrr e Imprese. Organizzata dall’avv. Giuseppe Cavuoti e il suo GC Network e dal presidente di App to You Group, dott. Nicola Camillo. Che ha visto la collaborazione anche de: Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma, la scuola forense V.E. Orlando, la fondazione Belisario, Usfti, e molti altre istituzioni. Numerosi i temi trattati. L’evento si è svolto con una formula dialogativa ibrida, utilizzando tecniche tipiche degli hackaton, in cui esperti, manager, professionisti, Istituzioni e imprese si sono confrontate all’interno di Tavoli di discussione focalizzati sulle missioni del Pnrr in ottica Paese. Sono state analizzate le nuove traiettorie di geopolitica, conseguenza della crisi russo ucraina. Con la necessità di riscrivere il Pnrr che tenga conto di nuove prospettive di politiche energetiche. GC Network guarda con estremo favore a queste iniziative che consolidano sul territorio la conoscenza e la nuova “cultura” relativa ai nuovi strumenti (Pnrr). Il gruppo è operativo in stretto contatto con Maeci su diverse priorità: blocchi all’export per sanzioni; carenza di approvvigionamento di materie prime critiche; abnorme incremento costi energia; assistenza imprese su chiarimenti impianto sanzionatorio. Nell’incontro insieme a Simest e Sace, Invitalia, ma anche altre realtà qualificate del mercato domestico (Sinloc spa) si sono affrontate diverse misure su diversi tavoli di lavoro: misure di finanza, turismo, mobilità, transizione energetica ed economia del mare, innovazione tecnologica, Lavoro, formazione e giustizia, innovazione e contaminazione per sistemi di impresa. Presenti numerosi ospiti: la prof.ssa Francesca Moraci, le dott.sse Sabrina Zuccalà, Cristina di Silvio, il dott. Luca Sisto e Barbara Visentini d.g. e membro del cda Confitarma, il dott. Antonio Errigo vice direttore generale di Alis, la prof.ssa Marta Bertolaso, l’Ing. Giancarlo Gemma, il prof Ilario Alvino, il dott. Emilio Misuriello ad di Esri, la prof.ssa Fidelia Cascini, ministero della salute, il dott. Antonio Rigon Ad di Sinloc Spa, l’Avv. Alessandro Botti presidente di Ami, la Campionessa paralimpica Nicole Orlando, il prof. Alberto Sangiovanni-Vincentelli. Tantissime Imprese presenti. Molti collegamenti per una giornata di confronto con proposte concrete che saranno contenute negli atti della giornata. Verranno realizzati dei workshop monotematici per iniziare delle progettualità concrete a sostegno delle imprese.

