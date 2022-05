Alla Camera il focus sul Pnrr per rilanciare il Paese

Economia e soluzioni crescita

26 maggio 2022 a

a

a

Si svolge venerdì 27 maggio a Roma, dalle 10 alle 19, nella Sala dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, la quarta Tavola Rotonda "STATI GENERALI: PNRR E IMPRESE. Sfide e opportunità nel nuovo scenario geopolitico, organizzata dall’avv. Giuseppe Cavuoti e il suo GC Network. L’evento si svolgerà con una formula dialogativa in cui, Istituzioni, Associazioni, Università, Esperti e Professionisti ed Imprese si confronteranno all’interno di Tavoli di discussione (Misure di finanza alle imprese, Turismo, Mobilità e Transizione Energetica, Innovazione Tecnologica, Lavoro e Giustizia, Innovazione e ContaminAction per Sistemi e Imprese), focalizzati sulle Missioni del PNRR in ottica Paese alla luce dell'attuale situazione geopolitica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.