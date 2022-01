Il convegno alla Camera per un Pnrr a misura dei Comuni più piccoli

12 gennaio 2022 a

Lunedì scorso sono ripresi gli eventi di divulgazione e approfondimento del Pnrr promossi da General Consulting Network. Ha inaugurato il calendario di incontri 2022 la Tavola Rotonda sul tema “Pnrr, scelte di sistema per la ripartenza: scenari e valutazioni sugli strumenti operativi, presentazione del modello operativo e delle proposte, Commissioni di Studio e di lavoro sulle Missioni”, che si è tenuta a Roma, presso la Sala Conferenze della Camera dei Deputati dalle ore 10,00 alle 17,00. L'evento organizzato dall’avv. Giuseppe Cavuoti, in collaborazione con i professionisti del network GC General Consulting ( www.gcnetwork.it ) che presiede, si proponeva di far dialogare tra loro istituzioni, aziende, professionisti e terzo settore, per individuare insieme strategie di ripartenza efficaci per il Made in Italy e l’intero Sistema Italia.

L’importanza di tornare a dialogare sui temi fondamentali per la ripartenza economica del Paese, è stata sottolineata anche dall’On. Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera, nel suo messaggio di saluto ai convenuti: “La preoccupazione più importante è legata a come gli enti locali potranno accedere ai fondi del Pnrr. Abbiamo motivo di temere che le centinaia di miliardi di euro che arriveranno, se non tempestivamente impiegate, aumenteranno il divario tra Regioni e Comuni più "connessi" e quelli meno. Ci sono profili professionali adeguati in seno agli enti locali in grado di rispondere ai requisiti di quei bandi? Basti pensare al piano Borghi che è una punta di diamante della proposta dei Beni Culturali. Mi chiedo come un piccolo Comune di 500 anime abbia la forza di rispondere alla complessità di quel bando. Non vorrei che alla fine il Pnrr andasse ad aumentare le differenze tra Comuni ricchi e Comuni poveri, dove la ricchezza è data dalle informazioni e dalle competenze che si posseggono. È quindi necessario garantire l’accesso a tutti i Comuni in particolare quelli meno dotati di organico con un sistema di accompagnamento di cui il Governo deve farsi carico che non lasci nessuno indietro. Si inneschino subito processi sussidiari per fornire ai piccoli comuni strumenti adeguati”.

Rispetto al precedente ciclo di eventi, la Tavola Rotonda si è svolta utilizzando una formula innovativa che ha previsto un’alternanza di Tavoli di discussione verticalizzati sulle singole Missioni del Pnrr. Gli esperti ed i professionisti invitati dall’avv. Giuseppe Cavuoti, hanno dialogato tra loro in un confronto produttivo in ottica di Sistema Paese. Dopo i saluti istituzionali, la giornata di Focus sul PNRR ha visto il programma articolarsi secondo le seguenti tematiche, affrontate da esperti dei rispettivi Tavoli: Pnrr e misure di Finanza, Pnrre misure per il Lavoro e Giustizia, Pnrr e Innovazione e Trasferimento Tecnologico (I.A.), Pnrr e Transizione Energetica e Tecnologica, Pnrr e comparto Turistico & Hospitality, Pnrr Agricoltura/Agrifood, Strategie selettive ed elementi di geopolitica, Processi di internazionalizzazione e di export, focus in ambito Zes Mercati Africano e asiatico, Conclusioni e piano operativo. Nelle conclusioni della giornata di lavoro è stata annunciata una futura iniziativa di General Consulting Network: dare vita a un Laboratorio di idee, che sia al servizio delle Istituzioni e a favore del Mercato. Nuovi punti di vista attraverso l’incontro di diverse personalità.

