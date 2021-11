Aumentano le pensioni dal 2022, ecco come calcolare i nuovi importi

26 novembre 2021 a

Salgono gli importi delle pensioni all'inizio del nuovo anno. Dal 1° gennaio 2022, infatti, ci sarà un aumento degli assegni pensionistici in base all'inflazione. Saranno 22 milioni gli italiani che si ritroveranno più soldi grazie a un apposito decreto governativo con valutazione provvisoria del tasso di inflazione di fine anno, in base ai valori degli ultimi nove mesi. Su questo tasso stimato si calcoleranno gli aumenti.

La perequazione è la rivalutazione dell'importo delle pensioni legato all'inflazione in atto. Attraverso questo meccanismo, l'importo delle prestazioni cambia in base all'aumento del costo della vita, facendo riferimento ai i dati dell'Istat.

L'aumento nel 2022 varierà a seconda della fascia di reddito di appartenenza del pensionato. La perequazione con l'inflazione al 2% dovrebbe portare a chi riceve fino 26.810 euro all'anno (l'importo quattro volte il minimo compresa la tredicesima) 536 euro in più da spalmare in 12 mesi.

Per fare il calcolo di quanto si riceverà con altri importi bisogna dividere la propria pensione in base alle nuove soglie. Ad esempio chi percepisce 30mila euro all'anno di pensione (sempre compresa la tredicesima) riceverà 536 euro per la parte di pensione fino a 26.810 euro annui e 57 euro per quella eccedente. Per un totale di quasi 600 euro.

