Legge di bilancio, giù le tasse: via l'aliquota Irpef al 41%. Accorso sul fisco

Accordo raggiunto al tavolo Mef-partiti di maggioranza sulle misure per il fisco in manovra. Degli 8 miliardi stanziati al capitolo, sette saranno essere destinati al taglio dell'Irpef e uno all’Irap. Le aliquote Irpef passeranno invece da cinque a quattro. Viene eliminata l'aliquota al 41%, mentre quella al 38% passa al 35%, e quella al 27% scende al 25%. In sostanza, fino a 15mila euro si pagherà con l'aliquota al 23%, da 15mila a 28mila l'aliquota scende al 25% (dal precedente 27%), da 28mila a 50mila si pagherà al 35% (invece che i due scaglioni al 38% e il 41% precedente), oltre i 50mila si passa al 43%.

Avremo quattro aliquote Irpef: manovra in corso, ecco la riforma

Il governo di Mario Draghi, guidato nella missione dal ministro dell'Economia Daniele Franco, ha privilegiato il ceto medio. "Irpef più semplice e leggera per tutti i contribuenti, via l'Irap per tutte le persone fisiche: la Lega è al governo per difendere famiglie e imprese" le parole di stamattina sul tema tasse di Matteo Salvini, leader della Lega.

Arriva la stangata per bar e ristoranti. Addio ai decreti anti-Covid, fisco senza pietà

