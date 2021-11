L'impegno di Eni e Bf per la bioraffinazione

20 novembre 2021 a

Eni e Gruppo Bf (la holding di controllo di Bonifiche Ferraresi) fanno squadra per lo sviluppo di prodotti agricoli sostenibili per la produzione di biocarburanti. Attraverso una joint-venture paritetica (50% Eni, 50% Bf) verranno sviluppati progetti di ricerca e sperimentazione agricola di sementi di piante oleaginose da utilizzare cone feedstock nelle bioraffinerie Eni.

Nell'alleanza strategica con Eni c'è anche anche Intesa: il colosso petrolifero e quello bancario entreranno nel capitale della società con una quota ognuno di oltre il 3%. L'operazione, accolta con favore dalla Borsa dove il titolo di Bf ha chiuso in rialzo del 2% in una giornata debole per il listino, "rafforza il nostro disegno strategico e il posizionamento industriale del gruppo", commenta Federico Vecchioni, amministratore delegato di Bf, secondo il quale "oltre all'importante dotazione di capitale, queste partnership aprono nuovi mercati, forniscono know how e riconoscono la leadership di Bf nel comparto agroindustriale nazionale". L'assemblea di Bf si riunirà il 21 dicembre prossimo per dare il via all'investimento da parte di Eni e Intesa.

