Manovra 2022 in Cdm: pensioni con Quota 102, reddito cittadinanza, bonus e taglio dell'Irpef

Nel 2022 in pensione con quota 102, stretta sul reddito di cittadinanza, proroga del Superbonus anche per le villette ma con un tetto di Isee a 25mila euro: nella bozza della Manovra 2022 entrata al Consiglio dei Ministri - 185 articoli in 94 pagine - si confermano le attese principali: dal fondo per il taglio delle tasse da 8 miliardi ai nuovi ammortizzatori. Tra le misure, oltre l'intervento sulle pensioni e il reddito, il rinvio della sugar e plastic tax, i congedi per i papà, il rinnovo dei bonus edilizi, i fondi per la sanità e anche per il Giubileo 2025.

A Palazzo Chigi si è svolta la riunione del Consiglio dei ministri per il varo della legge di Bilancio. Al termine, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha previsto una conferenza stampa insieme al ministro dell'Economia, Daniele Franco, per presentare le misure approvate. Dal fondo per il taglio delle tasse ai nuovi ammortizzatori, sono 185 gli articoli contenuti nella bozza della manovra sul tavolo del Cdm. Le cifre della manovra restano quelle messe nero su bianco e inviate a Bruxelles nel Documento programmatico di Bilancio, compresi gli 8 miliardi da destinare alla riduzione delle tasse.

Tra le misure, oltre l'intervento sulle pensioni e il reddito, il rinvio della sugar e plastic tax, i congedi per i papà, il rinnovo dei bonus edilizi, i fondi per la sanità e anche per il Giubileo 2025. La legge di bilancio dovrebbe prevedere misure per circa 30 miliardi. Il Documento programmatico di bilancio (Dpb) prevede risorse in deficit per 23,4 miliardi.

