Morgan Stanley, la previsione della banca d'affari: donne Usa troppo evolute, dal 2030 vita da single

10 luglio 2021 a

Lo studio è stato fatto dalla banca americana "Morgan Stanley" e lo riporta nella sua ultima Nota diplomatica James Hansen: le donne Usa sono troppo evolute e in carriera e così non riescono a trovare l'uomo giusto per loro (che deve essere di pari livello).

Solo che in media c'è un solo uomo ogni 32,8 donne adatto alle aspettative femminili. Questo perché le donne laureate fra 25 e 29 anni sono il 37% contro il 30% degli uomini, così riescono a progredire in carriera prima di loro. Quando cercano qualcuno con cui mettere su famiglia lo vorrebbero meglio di loro. E non si trova più. Secondo Morgan Stanley nel 2030 il 45% delle donne americane sarà condannato a restare single tutta la vita senza partner e senza figli.

