Il governo ci ricasca: altri 100 milioni nel 2021 per i monopattini

Nonostante le polemiche stanziamento rinnovato e aumentato

13 novembre 2020 a

a

a

Nonostante le polemiche anche nel 2021 tornerà il bonus monopattini. E' previsto nella bozza della legge di bilancio fatta circolare in queste ore. Per il bonus bici e monopattini è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro nel 2021. La proposta, si spiega, "è formulata al fine di assicurare risorse, anche nell’esercizio 2021, per un importo fino ad euro 100 milioni al fondo ’Programma sperimentale buono mobilità’".

In passato ci sono state diverse critiche al provvedimento, non solo per l'allocazione delle risorse, giudicata dalle opposizioni discutibile in tempi di crisi pandemica. Ma anche per i nodi che la nuova mobilità ha aggiunto al traffico delle metropoli. Solo alcuni giorni fa la sindaca di Roma Virginia Raggi aveva dovuto minacciare sanzioni per scoraggiare il parcheggio selvaggio dei monopattini, sempre più padroni incontrastati dei marciapiedi,

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.