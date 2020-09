Cessione del quinto della pensione: come fare e chi affidarsi

Oggi è possibile accedere a questo servizio in maniera semplice ed efficace grazie ad istituti finanziari come Dynamica Retail che assistono il cliente passo dopo passo

Dynamica Retail SPA, società di intermediazione finanziaria specializzata nell’erogazione di prestiti sotto forma di cessione del quinto dello stipendio e delega di pagamento, opera ormai da dieci anni nel proprio settore e ha sviluppato molte soluzioni tecnologiche che permettono di usufruire del servizio a un numero sempre maggiore di persone. A differenza di un tempo, al giorno d’oggi possono accedere a questo particolare tipo di prestito non solo i dipendenti statali, pubblici e privati, ma anche i pensionati.

È sempre maggiore il numero di pensionati che decidono di passare gli anni d’oro al di fuori dell’Italia. Sorge dunque spesso il dubbio: “È possibile accedere alla cessione del quinto pensione se si è residenti all’estero?”.

La risposta a questa domanda è sicuramente affermativa: non importa infatti dove il pensionato sia residente, quel che conta è che percepisca una pensione italiana e che abbia almeno un domicilio italiano. Sono esclusi soltanto alcuni tipi di pensione come gli assegni sociali, quelle per invalidità civile, gli assegni mensili per l’assistenza ai pensionati per inabilità, gli assegni di sostegno al reddito, quelli al nucleo familiare e pensioni con contitolarità per la quota parte non di pertinenza del soggetto richiedente la cessione.

Per accedere a questo tipo di servizio è necessario mettersi in contatto con una Banca o Società Finanziaria che operino in Italia ed effettuare la richiesta. Non tutti gli istituti di credito sono però dotati di procedure o strumenti in grado di poter erogare questo prestito a distanza.

Dynamica Retail è invece in grado di poter seguire questo tipo di richieste senza alcun problema, in quanto è dotata di procedure e strumenti per la cessione del quinto a distanza: Vysta. Questa procedura permette di identificare il cliente a distanza, a mezzo webcam, e di fargli firmare tutta la documentazione online, tramite codice OTP (One Time Password), lo stesso utilizzato da molti sistemi di home banking per effettuare pagamenti online. Oltre a questi strumenti ad ogni cliente viene affidato ad un consulente, che lo seguirà in remoto dalla richiesta fino alla liquidazione, in modo da supportarlo in tutte le fasi del finanziamento, anche e soprattutto in questa modalità a distanza.

Al di là di questa particolare procedura a distanza, anche per i pensionati all’estero l’iter della cessione del quinto rimane lo stesso: richiesta della quota cedibile, sottoscrizione e notifica dei contratti, ricezione del benestare e conseguente liquidazione.

