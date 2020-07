La sfida del Made in Italy ai tempi del coronavirus, il convegno in streaming

25 luglio 2020 a

“La sfida del Made in Italy al tempo del coronavirus”. È il titolo del convegno in streaming in programma lunedì 27 luglio alle 17. Ne parleranno l’ex ministro degli Esteri, Giulio Terzi di Santagata, il segretario del Ctim e responsabile del dipartimento italiani all’estero di FdI, Roberto Menia, l’imprenditore Franco Manna, patron del marchio Rossopomodoro. L’evento on line intende essere il primo di una serie di appuntamenti dedicati al Made in Italy e agli italiani all’estero. L’appuntamento è organizzato da Vincenzo Zaccarini, imprenditore che vive e opera da anni a Londra ed è responsabile di Fratelli d’Italia per il Regno unito. “Gli italiani all’estero sono una risorsa cruciale per il made in Italy e sono i migliori ambasciatori dei nostri prodotti”, dice Zaccarini, che dirige un’azienda leader a Londra nel settore agroalimentare, nella vendita e distribuzione di prodotti italiani.

Il convegno in streaming, che sarà possibile seguire in diretta Facebook sulle pagine Social di tutti i relatori, farà riferimento alla campagna Social di Fratelli d’Italia dedicata alla valorizzazione del nostro Paese, dopo la crisi per il Covid-19. Viaggia, mangia, compra in Italia. “L’appuntamento di lunedì vuole essere un’occasione per fare un primo punto su una situazione di vera e propria emergenza a livello mondiale. Il coronavirus ha messi in ginocchio molti imprenditori italiani, non solo in Italia. Per aiutare il Made in Italy non c’è tempo da perdere. Bisogna ripartire con le idee chiare e con progetti operativi concreti. Non è più il tempo degli slogan e dei proclami, ma delle azioni concrete” conclude Zaccarini.