Arrivano i veri aiuti del governo: garanzia di 6.3 miliardi a Elkann

Ecco a chi vanno gli aiuti tanto sponsorizzati dal governo Conte. Mentre la stragrande maggioranza degli italiani attende il pagamento della cassa integrazione, il gruppo Fca - secondo quanto riporta Reuters - starebbe discutendo con Intesa San Paolo l'erogazione di un prestito da 6,3 miliardi di euro con la copertura della garanzia pubblica della Sace: lo prevede il decreto liquidità per le piccole e grandi imprese colpite dall'emergenza Covid-19.

Il prestito dovrebbe essere sottoposto al vaglio del cda della banca e seguire poi l'iter previsto dal decreto.

Stamattina Milano Finanza ha scritto dell'intenzione del gruppo automobilistico guidato dagli Elkann/Agnelli di ottenere il prestito. E anche secondo Bloomberg il gruppo automobilistico sta trattando con Intesa SP per avere una linea di credito con garanzia pubblica da circa 6,3 miliardi di euro.

Fca, Sace e Intesa non hanno commentato l'indiscrezione. Se Fca e Intesa dovessero accordarsi, il dossier passerebbe poi alla Sace - la società per azioni del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario - per una istruttoria preliminare e da lì al Mef, che valuterà l'operazione prima di autorizzare la garanzia con un apposito decreto ministeriale.