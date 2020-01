Festa in Consob, tutti promossi

Arriva una pioggia di promozioni alla Consob. Saranno in tutto 28 le posizioni di vertice che saranno occupate da dirigenti interni nei prossimi mesi. E anche presto, visto che per regolamento interno, i gradi devono essere dati agli interessati entro il mese di maggio.

I posti a disposizioni sono quelli cosiddetti apicali, ovvero di vertice. In particolare a vantaggio di chi ha maturato i requisiti ci sono quattro posti di funzionario generale, tre da condirettore centrale, tre sono le posizioni per direttore principale e otto i posti a disposizione per i direttori. Infine ben dieci saranno i nuovi condirettori. Più responsabilità per chi occuperà i posti ma anche e soprattutto più soldi in busta paga.

Anche per questo tutti i graduati della Commissione che controlla i mercati finanziari, che ambiscono alla promozione, sono in allerta. Le caselle ora ci sono, e questa è una buona notizia, ma i criteri di selezione non sono ancora noti. Dunque la gara è aperta. E come accade in tutte le selezioni qualcuno tra i più titolati teme uno sgambetto all’ultimo momento.

Le posizioni non sono legate a nuove aree da presidiare o nuovi dipartimenti. Non c’è stata, infatti, alcuna riorganizzazione dell’organo che assicura il rispetto delle regole sui mercati finanziari. I posti sono stati generati dalla revisione della pianta organica che ha rilevato i fabbisogni della Consob, una mappa del personale con le posizioni vacanti che è stata resa efficace dal recente visto della presidenza del consiglio. Insomma l’arrivo di Paolo Savona alla guida della Consob ha riaperto i canali per le promozioni interne. La decisione del presidente e dei suoi 4 consiglieri arriva dopo un lungo digiuno. Che premia in gran parte però solo i «generali». «Per l’attuale carriera direttiva la Commissione non ha preceduto, infatti, alla individuazione di posizioni per avanzamenti nel 2017, 2018 e nel 2019» spiega la decisione della Consob. Ora i posti a disposizione nel 2020 sono stati individuati. Ma privilegeranno unicamente la carriera direttiva superiore. Restano a bocca asciutta chi puntava a diventare primo funzionario, funzionario di prima e di seconda.