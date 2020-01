C'è un super dividendo per i soci di Banca Mediolanum

Arriva un ricco dividendo per gli azionisti di Banca Mediolanum. L'istituto guidato dall'ad Massimo Doris, nel 2020, pagherà una cedola per il 2019 più alta di quella data sull’esercizio precedente. Non solo. Visti i risultati conseguiti nell'anno appena chiuso riconoscerà ai soci anche un dividendo straordinario. Ad annunciarlo è stato ieri a Milano lo stesso Doris durante un evento a Milano. «Siamo sempre stati generosi come politica di dividendi: negli ultimi 3 anni abbiamo dato cedole per 40 centesimi ad azione. L'obiettivo per il bilancio 2019 è dare un dividendo superiore ai 40 degli anni precedenti. Siccome sarà un anno particolare a livello di utile pagheremo un dividendo straordinario». La notizia ha messo la ali in Borsa al titolo. A Piazza Affari ha chiuso a 8,78 euro con un aumento sopra il 2%.