Fca-Psa, nasce il colosso dell'auto. E i titoli corrono in Borsa

Nasce il colosso dell'auto e i titolo FCA corre a Piazza Affari. Dopo il via libera all'accordo per la fusione con la francese Psa segna un rialzo dell'1,72% a 13,83 euro. Sulla Borsa di Parigi il titolo Peugeot balza del 3,17% a 22,79 euro. I vertici dei due gruppi hanno raggiunto l'accordo per la fusione e daranno vita al quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi e al terzo in base al fatturato.

La fusione tra Psa e Fca "rappresenta una grande opportunità per raggiungere una posizione ancora più forte nel settore attraverso il nostro impegno a guidare la trasformazione verso un mondo con una mobilità ecologica, sicura e sostenibile e a offrire ai nostri clienti prodotti, tecnologie e servizi d'eccellenza. Sono pienamente convinto che grazie al loro immenso talento e approccio collaborativo, i nostri team saranno in grado di massimizzare le performance con energia ed entusiasmo", ha dichiarato Carlos Tavares, presidente del Consiglio di Gestione di Groupe Psa, commentando l'annuncio ufficiale della firma del Combination Agreement tra le due società. Mike Manley, amministratore delegato di Fca, ha aggiunto: "Questa è l'unione di due società con marchi incredibili e persone appassionate e competenti. Entrambe hanno affrontato momenti di estrema difficoltà e ne sono uscite ancora più agili, intelligenti e formidabili. Le nostre persone hanno un tratto in comune, quello di guardare alle sfide come opportunità da cogliere perché rappresentano la strada per renderci ancora migliori nel fare quello che facciamo".