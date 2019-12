Ilva verso il disastro: ArcelorMittal vuole 4.700 esuberi per restare

L'Ilva di Taranto verso il disastro: sono 4.700 gli esuberi chiesti da ArcelorMittal nel nuovo piano industriale 2020-2024 per restare. I sindacati hanno respinto al mittente l'ipotesi aziendale spiegando, nel corso di un incontro al ministero dello Sviluppo economico, presente il ministro Stefano Patuanelli, che per loro resta valido l'accordo del settembre 2018. Entro lunedì il Governo presenterà la sua posizione in un documento ma la Fiom dichiara l'ipotesi inaccettabile annunciandouno sciopero di tutti i lavoratori del gruppo Ex Ilva per il 10 dicembre.

Intanto la polemica politica eplode e il leader della Lega Matteo Salvini attacca il governo e il premier Conte: "Ilva, Alitalia, giustizia, autonomia, tasse su plastica e zucchero, Mes: ogni dossier si conclude con un fallimento firmato da un governo incapace. Mentre Conte bugiardo va in gita a Londra, in Italia altri 4700 operai dell’'Ilva rischiano il licenziamento. Per il bene dei cittadini italiani mi auguro che questo governo tolga il disturbo il prima possibile".