Conte allo scontro finale con i nemici Benetton

Lo stato maggiore di Atlantia, la holding dei Benetton che gestisce le Autostrade, ha incontrato ieri il governo. E non si sarebbe trattato, secondo quanto risulta a Il Tempo, un meeting tra vecchi amici. Tutt’altro. Da una parte l’esecutivo, furioso per l’abbandono della trattativa per salvare Alitalia a poche ore dalla scadenza della deadline fissata dalla proroga concessa dal ministero dello Sviluppo economico. Dall’altra la società concessionaria che ha fatto presente, con una discreta dose di vemenza, di non poter assicurare la partecipazione nel capitale della newco (la nuova società dalla qual far ripartire il risanamento di Alitalia) senza la garanzia di mantenere le concessioni. Una richiesta interpretata come un...

