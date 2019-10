Addio a Giorgio Squinzi. Manager ed ex numero uno di Confindustria

Addio a Giorgio Squinzi. Imprenditore, ex presidente della Confindustria, e presidente del Sassuolo calcio. Nato nel 1943 a Cisano Bergamasco è deceduto stasera. Insieme al padre nel 1970 aveva fondato la Mapei, specializzata nei prodotti per l'edilizia. Per dodici anni prima dell'elezione alla presidenza di Confindustria avvenuta il 23 maggio 2012, è stato vicepresidente degli industriali con delega alla ricerca e all'innovazione. Il suo mandato a viale dell'Astronomia è terminato il 25 maggio 2016 [1]. È stato presidente di Federchimica e vicepresidente di Assolombarda. Dal 2002 è proprietario della squadra calcistica del Sassuolo della quale era presidente.