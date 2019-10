Pronto uno scherzetto sulla casa

Non sarà Imu, non sarà Tasi, ma alla fine ancora una volta sarà la casa l’obiettivo del governo. In ossequio alle raccomandazioni approvate dal Consiglio Ecofin, il 9 luglio scorso, che chiedevano tra l’altro l’aggiornamento dei valori catastali, il Governo ha già messo in conto un ddl collegato per la riforma del catasto. Una questione rimasta insoluta da anni dopo vari tentativi dei passati governi per riallineare i valori immobiliari riportati nei certificati catastali con le valutazioni di mercato. Spesso non coincidenti soprattutto nella grandi città dove le case del centro, ormai di pregio, hanno quotazioni fiscali molto più basse rispetto a case moderne situate nelle periferie. Il passaggio incriminato è a pagina 11 della Nadef, la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza.

Tra i disegni di legge che completano la manovra di bilancio 2020-2022, il governo dichiara che tra i collegati alla decisione di bilancio ci sarà anche un ddl recante la riforma del catasto. La corsia del disegno di legge prenderà più tempo rispetto a un decreto legge, ma l’intento è palese: recuperare gettito con un’operazione che faccia emergere l’effettivo valore di immobili che, per storia e mancati aggiornamenti, rappresentano una base imponibile molto bassa. Insomma lo scherzetto, l’ennesimo, sul mattone è in rampa di lancio. E la Confedilizia ha lanciato un immediato altolà. «Tra le priorità del governo c’è la riforma del catasto? L’unica giustificazione accettabile sarebbe quella di portare a zero il valore catastale di milioni di immobili privi di mercato e massacrati dalla patrimoniale Imu-Tasi. Ma temiamo non sia quello il proposito». Così in un tweet ha espresso la sua critica il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa...

