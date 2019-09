La piroetta di Conte: abbassiamo l'Iva

Non solo non sale. Ma l'Iva dovrebbe addirittura scendere nel 2020. Almeno secondo le parole del premier Giuseppe Conte che ha altri obiettivi rispetto alle richieste europee. Come quello di abbassare all’1% l’Iva su prodotti alimentari come il pane, la pasta, il latte e la frutta. «Mi piace che le famiglie meno abbienti - ha spiegato il premier - abbiano la possibilità di comprare pasta, pane, frutta fresca, latte, abbassando l’Iva, che adesso è al 4%, all’1%». «Per fare questo - ha aggiunto - bisogna incrementare l’utilizzo di mezzi alternativi al contante, dando la possibilità a tutti di accedere ai mezzi elettronici di pagamento a costo zero», ha sottolineato il presidente del Consiglio. Oggi alle 18.30 è previsto il cdm per approvare la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019.