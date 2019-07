Wind Tre lancia il digital sales network

Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, è il primo operatore di telecomunicazioni in Italia a lanciare, tramite il suo brand Wind Tre Business, il Digital Sales Network, per rafforzare l’identità digitale della rete di vendita, già presente su tutto il territorio nazionale. Per Maurizio Sedita, nuovo Sales Director di Wind Tre: "Con questa iniziativa, unica nel panorama italiano delle Telco, Wind Tre vuole essere ancor più vicina ai propri clienti, innovando la relazione con la rete commerciale attraverso una presenza online particolarmente efficace e capillare. Le richieste sempre più sfidanti del mercato business - spiega il manager - rendono necessario il lavoro di squadra per rispondere, in tempi sempre più rapidi, alle esigenze dei clienti. Wind Tre ha deciso, pertanto, di arricchire i propri touchpoint con questo nuovo canale business perché crede nell’importanza di una costante e accurata presenza online, favorita dal processo di trasformazione digitale della rete commerciale" - conclude Sedita. Il network, appena lanciato, è già composto da un numero significativo di siti, contraddistinti da un format comune per contenuti e layout, con cui gli agenti di Wind Tre Business possono presentarsi online. Obiettivo: innovare la relazione con il cliente e consolidare l’importanza della presenza online per raggiungere nuovi clienti ed espandere le proprie opportunità di business. Il nuovo canale digitale di Wind Tre Business, realizzato in collaborazione con Reply, società leader nella progettazione e nell’implementazione di soluzioni innovative sui media digitali, consente agli agenti di mostrare un catalogo prodotti sempre aggiornato e di raccontare le ultime novità sui lanci di offerta e servizi del brand Wind Tre Business, utili per la Digital Transformation delle aziende.