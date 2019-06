Gas meno caro (-6,9%). Ma sale la bolletta della luce (+1,9%)

Conti energetici in chiaroscuro questa estate. Dal primo luglio i prezzi delle bollette del gas saranno in discesa del 6,9%. Tendenza opposta per l'elettricità che registrerà un aumento dell'1,9%. Ma in questo caso il vantaggio per il consumatore resta ancora positivo visto che nei tre mesi precedenti il calo era stato più evidente (-8,5%). A comunicare le variazioni è l'Autorità dell'energia (Arera). "Si tratta di un risultato comunque favorevole in vista dell'inizio della stagione estiva, caratterizzata dall'accensione degli impianti di raffrescamento", spiega un comunicato dell'Arera. Dopo i forti ribassi del trimestre scorso (quando le tariffe delle luce sono scese dell'8,5% e il gas del 9,9%), anche nei prossimi tre mesi per i consumatori si conferma dunque un andamento complessivamente favorevole delle bollette dell'energia per i clienti in tutela. Per l'energia elettrica il leggero incremento finale è legato a un aumento dei costi di acquisto dell'elettricità, attenuato da un lieve aggiustamento in riduzione degli oneri generali che, dopo le azioni di recupero delle manovre del 2018 a tutela dei consumatori concluse con il precedente aggiornamento, tornano ora a seguire percorsi di adeguamento ordinari. Per quanto riguarda l'energia elettrica, infatti, l'aggiornamento è determinato da un aumento della componente a copertura della spesa per la materia energia (+2,65%), parzialmente ridotto da un calo di quella per gli oneri generali (-0,75%). L'aumento della componente materia prima è principalmente legato al normale andamento stagionale dei mercati, in parte compensato dalle quotazioni delle commodity energetiche, in particolare dai bassi prezzi del gas naturale (ancora allineati tra mercato asiatico ed europeo). Per il gas naturale l'andamento è sostanzialmente determinato per intero dalla riduzione della spesa per la materia prima (-6,9% sulla spesa della famiglia tipo), legata alle quotazioni stagionali attese nei mercati all'ingrosso nel prossimo trimestre.