Tria non si smentisce: "L'aumento dell'Iva è confermato"

"Ricordo che lo scenario tendenziale incorpora gli aumenti dell'Iva e delle accise che entrerebbero in vigore il 1 gennaio 2020. La legislazione fiscale vigente viene confermata in attesa di stabilire interventi alternativi". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite a palazzo Madama sul Def. Il professore non si smentisce e conferma la verità già scritta sui documenti. Ma il problema resta sempre il suo: ovvero evitare lo scatto dell'imposta nel 2020 come chiesto dai soci di governo.