Roma è sempre la Capitale delle tasse

Il Lazio è la regione più tassata d’Italia. I contribuenti lo sanno ma il ministero dell’Economia e delle Finanze lo ha certificato nella nota che commenta le dichiarazioni di imposta per l’anno 2017. In particolare a pesare sul conto fiscale è l’addizionale regionale Irpef. Per i cittadini della regione che ospita la Capitale il salasso aggiuntivo che taglia i salari dei dipendenti è in media di 610 euro. Oltre due volte e mezzo quello che paga un lavoratore lucano che alla sua regione versa in media 270 euro.

La situazione non cambia per l’addizionale comunale Irpef, quella che aumenta il carico fiscale nel comune di residenza che ammonta complessivamente a 4,8 miliardi di euro, in aumento dello 0,8 per cento...

