Salvini prova la rivoluzione fiscale

La grande rivoluzione fiscale promessa dalla Lega sta prendendo forma in una cha social WhatsApp. Nel conversazione via web, intitolatata "Tavolo dell'economia", ci sono tutti gli uomini forti del Carroccio che si dedicano alle materie economiche. Secondo quanto risulta a Il Tempo a scambiarsi idee e progetti su come...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI