Tim Main Partner di "Matera 2019 - Capitale Europea della cultura"

Tim sigla l’accordo di collaborazione con Fondazione Matera Basilicata 2019 e diventa Main Partner di “Matera 2019 – Capitale Europea della cultura” contribuendo così al progetto che renderà la città il punto di osservazione privilegiato sulla cultura in Europa.

Per l’intero anno prossimo Tim metterà a disposizione di “Matera 2019” le più avanzate tecnologie che l’azienda sta sviluppando sull’intero territorio nazionale e su quello materano nel campo dell’Information and Communication Technologies e le renderà fruibili in diversi ambiti di applicazione: dalla pubblica sicurezza al turismo, dai big data al cloud, per tendere al modello più evoluto di smart city, avvalendosi delle più moderne infrastrutture di rete fissa e mobile.

L’evento di inaugurazione di “Matera 2019 – Capitale Europea della cultura” sarà caratterizzato dall’interazione tra la città e l’anno delle celebrazioni: si inizia, infatti, il 19 gennaio quando le note di 2019 musicisti, provenienti da tutto il mondo, animeranno i quartieri della città. 2019 saranno le baglight che daranno vita ad uniche ed emozionanti architetture di luce e 2019 saranno i lumini che avvolgeranno il cielo sopra la città.

Tim, pienamente in linea con lo spirito e il ruolo di “Matera 2019”, sarà l’abilitatore tecnologico, attraverso lo sviluppo di nuove applicazioni e servizi, di innovative forme di conoscenza e di diffusione della cultura.