Lo spread sfonda quota 300 e la Borsa affonda

Non frena la corsa dello spread tra Btp e Bund che in apertura ha sfondato quota 300 punti base. Il differenziale di rendimento tra il titolo decennale italiano e il corrispettivo tedesco dopo aver aperto a 301 punti base si è allargato ulteriormente nel corso della seduta e si attesta ora a 308 punti base, in forte rialzo dai 284 punti base della chiusura di venerdì. In notevole rialzo anche il rendimento del decennale italiano che dopo l'apertura al 3,58%, dal 3,41% dell'ultimo closing di venerdì, è salito al 3,6%.

Trend che pesa su Piazza Affari. A metà seduta il Ftse Mib cede il 2,27%, sotto quota 20 mila punti, ai minimi dall'aprile del 2017. In rosso tutto il listino, con le banche in rotta a causa dell'impennata dello spread, che si stabilizza a quota 305 punti base, e il rendimento del Btp salito al 3,57%. Le tensioni sull'Italia pesano sul resto d'Europa, spingendo in rosso tutte le Borse, che però contengono i ribassi attorno al mezzo punto percentuale. Alimentano il clima di incertezza anche la corsa dei Treasury, con i mercati che temono nuove strette dei tassi Usa, e le tensioni tra Washington e Pechino, già all'origine dei cali registrati a Wall Street e sulle Borse asiatiche.

"Riguardo allo spread a 300 vorrei dire che siamo di fronte allo scontro tra economia reale e quella virtuale, tra vita vera e realtà finanziaria. Se volessi pensare male crederei che c'è chi agita lo spread perché torna l'Italia che cresce e non è quella che svende le sue aziende", ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini a un convegno dell'Ugl alla presenza di Marine Le Pen.