L'Ocse al governo: "Non cancelli la Fornero". Di Maio replica: non si intrometta

"Quando parliamo di riforma delle pensioni, penso sia importante non disfare la riforma Fornero": lo ha detto la capoeconomista dell'Ocse, Laurence Boone, rispondendo a una domanda sull'Italia durante la presentazione dell'Interim Economic Outlook a Parigi. "Se si tratta di ridurre l'età pensionabile - ha affermato - sappiamo che questo non crea occupazione, non sono i giovani che rimpiazzano gli anziani".

"L'Ocse non deve intromettersi nelle scelte di un Paese sovrano che il governo democraticamente legittimato sta portando avanti", è la replica su Facebook del vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, commentando l'invito della capoeconomista dell'Ocse, Laurence Boone a "non disfare la riforma Fornero". "Il superamento della legge Fornero è nel contratto e verrà realizzato. Quasi due terzi degli italiani sono con noi. I burocrati se ne facciano una ragione. Siamo stati eletti anche per questo e manterremo l'impegno preso".